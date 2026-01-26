Fußball-Krawalle

Holger Stahlknecht, Präsident des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (Archivbild) (picture alliance / dpa / Ronny Hartmann)

Stahlknecht sagte dem Mitteldeutschen Rundfunk: "Man muss die Täter ermitteln und dann ist entscheidend, dass es schnelle und harte Urteile gibt." Das spreche sich herum. Das Strafrecht habe auch eine generalpräventive Wirkung. Anstelle von sechs Monaten Freiheitsstrafe zur Bewährung oder einer Geldstrafe wäre nach den Worten des Verbandspräsidentena eine kurze Gefängnisstrafe, die nicht zur Bewährung ausgesetzt werde, "vielleicht auch mal angemessen".

Zugleich sprach sich Stahlknecht gegen Geisterspiele aus - dies gehe immer zu Lasten des Sports, der von den Zuschauern und der Emotionalität lebe. "Wir haben immer einige, die sich nicht an Regeln halten und am Ende leidet dann eine gesamte Gesellschaft unter diesen Auswüchsen."

Bei Ausschreitungen im Rahmen des Zweitliga-Spiels Magdeburg gegen Dresden waren am Samstag 64 Polizisten verletzt worden.

