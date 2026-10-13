Blockaden und Demonstrationen

Geplant ist ein Demonstrationszug in Paris zum Amtssitz von Premierminister Lecornu. Gleichzeitig beginnen in der Nationalversammlung die Beratungen über den Haushalt für das kommende Jahr.
Dem Aktionstag der Schüler wollen sich auch Lehrer anschließen. Ihre Gewerkschaften riefen dazu auf, die Arbeit niederzulegen und mitzuprotestieren.
Die seit mehreren Wochen andauernden Demonstrationen richten sich gegen Lehrermangel, Unterrichtslängen und Ausstattung der Oberschulen in Frankreich. Die Proteste waren auch gestern wieder von Gewalt überschattet. Acht Schulmitarbeiter wurden verletzt, unter anderem durch Feuerwerkskörper.
Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.