Hubertus Heil (l) mit Franziska Giffey in Berlin (Archivbild) (dpa)

Alles Weitere würden die kommenden Wochen und viele noch notwendige Gespräche zeigen. Heil hatte am Samstag als erster Bewerber seine Kandidatur für den SPD-Vorsitz bekanntgegeben. Giffey, die nicht wieder ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt wurde und deren politische Zukunft daher offen ist, bezeichnete Heil als "klugen, klaren und den Menschen zugewandten Politiker". Sie sei zuversichtlich, dass es "am Ende einen überzeugenden Vorschlag für ein Gesamtpaket" geben werde, worüber der SPD-Bundesparteitag Mitte Januar abstimmen könne. Beide saßen unter CDU-Kanzlerin Merkel gemeinsam im Bundeskabinett, wo sie die Familienpolitik und er das Ressort Arbeit und Soziales verantwortete.

Grund für die Neuwahl der Parteispitze ist der Rücktritt der Ko-Vorsitzenden Bas. Der nunmehr allein amtierende Parteichef und Bundesfinanzminister Klingbeil hat bislang offengelassen, ob er sich zur Wiederwahl stellt. Als mögliche Kandidatin wird immer wieder auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig gehandelt. Sie hat sich zu dem Thema bislang weitgehend bedeckt gehalten.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.