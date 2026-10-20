Cloud-Dienste

Einschränkungen gibt es unter anderem beim digitalen Zahlungsverkehr und bei Kontodiensten der Digitalbanken Revolut und ING. Nutzer in verschiedenen europäischen Ländern klagten über Einschränkungen bei Zugriffen auf die App und Finanztransaktionen. Auch andere Online-Dienste, Webseiten und Unternehmensanwendungen, die auf die Cloud-Infrastruktur von Google angewiesen sind, verzeichneten Probleme.
Google bestätigte technische Schwierigkeiten, die auf Netzwerkstörungen in einem Rechenzentrum in London zurückzuführen seien.
Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.