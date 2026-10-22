Militärhilfe für Ukraine

Bundeskanzler Merz und US-Präsident Trump (Archivbild) (picture alliance / Captital Pictures / CNP / ADM)

Fraktionschefin Haßelmann sagte den Funke Medien, Präsident Trump breche Zusagen und schwäche die Ukraine in unverantwortlicher Weise. Merz müsse sich gemeinsam mit europäischen Regierungschefs dafür einsetzen, dass Kiew wieder dauerhaft Zugriff auf das Satellitensystem Starlink bekomme. Zudem müsse die US-Regierung zugesagte Abwehrraketen zur Verteidigung der Ukraine freigeben.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte für die Drosselung von Starlink sowie für die Verzögerungen bei der Lieferung von Abfangraketen die US-Regierung verantwortlich gemacht. Diese weist das zurück.

Gestern war bekannt geworden, dass Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und der USA über eine Beendigung des Krieges im November wiederaufgenommen werden sollen.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.