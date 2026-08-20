Flughafen Leipzig/Halle

Die Bundesanwaltschaft ermittelt zum Drohnenfund am Leipziger Flughafen. (imago / EHL Media)

Daran sollten alle für das Thema zuständigen Personen aus Bund und Ländern teilnehmen, zitiert der "Tagesspiegel" aus dem Antrag. Das Geschehen zeige, dass Drohnen nicht allein mit Blick auf militärische Einsatzfelder in den Blick genommen werden müssten, sondern auch als Bedrohung der inneren Sicherheit. Die Grünen setzen sich auch für zusätzliche Kompetenzen für die Bundespolizei ein.

Am Leipziger Flughafen war eine mit Sprengstoff präparierte Drohne entdeckt worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten Unbekannte versucht, ukrainische Frachtflugzeuge anzugreifen. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.