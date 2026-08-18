Magdeburg-Cochstedt

Deutschland sei täglich Zielscheibe solcher Angriffe von fremden Mächten, die versuchten, durch Spionage, Sabotage und Manipulation die Stabilität Deutschlands zu untergraben. Er sprach vom "Schattenkrieg des 21. Jahrhunderts". Der Vorfall mit einer mit Sprengstoff beladenen Drohne in Leipzig vor zwei Wochen habe die Dringlichkeit von Abwehrmaßnahmen in diesem Bereich nochmals deutlich vor Augen geführt.
Das "Technologiezentrum Drohnensicherheit" wird unter Federführung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt betrieben. Der Historiker Jan Stöckmann von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sagte im Deutschlandfunk , Deutschland brauche bessere Technologien zur Abwehr von Drohnen. So könne die Resilienz gegen hybride Angriffe gestärkt werden.
Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.