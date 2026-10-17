Die Vorsitzenden der Grünen Jugend Henriette Held und Luis Bobga auf dem Bundeskongress in Leipzig. (picture alliance / dpa / Sebastian Willnow)

Beim Bundeskongress in Leipzig erhielt die Grünen-Politikerin Held 86 Prozent der Stimmen, ihr Parteikollege Bobga kam auf 73 Prozent. In seiner Rede griff Bobga die schwarz-rote Bundesregierung scharf an und warf ihr eine unsoziale Politik vor. Kanzler Merz trage Verantwortung dafür, dass Menschen schlechter lebten – etwa durch die geplante Flexibilisierung der Arbeitszeit. Die Co-Vorsitzende der Grünen Jugend, Held, kritisierte vor allem die Klimapolitik der Regierung. Sie warf der CDU zudem vor, Rechtsextremisten in Deutschland zur Macht zu verhelfen.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.