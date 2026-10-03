Wirtschaft
Grüne kritisieren Freigabe von Ölreserven als "politische Dummheit"

Die Grünen haben die Entscheidung der G7-Staaten zur Freigabe von Öl und Diesel aus ihren nationalen Reserven kritisiert.

    Michael Kellner (Buendnis 90/Die Gruenen), Parlamentarischer Staatssekretaer beim Bundesminister fuer Wirtschaft und Klimaschutz, und Beauftragter der Bundesregierung fuer den Mittelstand.
    Grünen-Politiker Kellner kritisiert die Freigabe von Ölreserven. (picture alliance / photothek / Thomas Trutschel)
    Der Energiepolitiker Kellner sprach von einer politischen Dummheit. Die Reserven seien für echte Notfälle da und nicht für einen amerikanischen Präsidenten, dem im Wahlkampf die Felle davonschwämmen.
    US-Präsident Trump hatte die europäischen Partner zur Freigabe von Dieselreserven gedrängt und für den Fall einer Weigerung einen Diesel-Exportstopp der USA in Aussicht gestellt. Von der Freigabe erhofft sich die US-Regierung eine dämpfende Wirkung auf die Treibstoffpreise rund einen Monat vor den Kongresswahlen.
    Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.