Grünen-Politiker Kellner kritisiert die Freigabe von Ölreserven. (picture alliance / photothek / Thomas Trutschel)

Der Energiepolitiker Kellner sprach von einer politischen Dummheit. Die Reserven seien für echte Notfälle da und nicht für einen amerikanischen Präsidenten, dem im Wahlkampf die Felle davonschwämmen.

US-Präsident Trump hatte die europäischen Partner zur Freigabe von Dieselreserven gedrängt und für den Fall einer Weigerung einen Diesel-Exportstopp der USA in Aussicht gestellt. Von der Freigabe erhofft sich die US-Regierung eine dämpfende Wirkung auf die Treibstoffpreise rund einen Monat vor den Kongresswahlen.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.