Abstimmung bei den Grünen in Berlin (dpa / Christophe Gateau)

Zuvor hatten bereits die Sozialdemokraten dafür gestimmt. Das entschied der Landesvorstand der SPD mit 26 zu drei Stimmen in einer digitalen Sitzung. Die Linke hat ihre Entscheidung für den 31. Oktober angekündigt.

Grüne und SPD loben Sondierungspapier

Die Basis für Koalitionsverhandlungen ist das Sondierungspapier, auf das sich die drei Parteien am Wochenende verständigt hatten. Grünen-Fraktionschef Graf sagte, man habe es hinbekommen, dort viele grüne Positionen aufzunehmen. Die SPD-Landesvorsitzenden König und Krach erklärten, man habe einen klaren Auftrag des Landesvorstands erhalten, SPD-Positionen genauso erfolgreich in die Koalitionsverhandlungen wie zuvor in die Sondierungen einzubringen.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.