Regierungsbildung in Berlin

Bei Sondierungsgesprächen hatten sich die Verhandler von SPD, Linken und Grünen geeinigt. (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Die Linke trifft ihre Entscheidung erst auf einem Parteitag am 31. Oktober. Basis ist ein Sondierungspapier, das die drei Parteien am Wochenende vorgestellt hatten. Die drei Parteien einigten sich unter anderem auf eine Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne, ein Neubauprogramm für 100.000 Wohnungen und eine Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs.

20 Bundestagsabgeordnete der SPD warnten vor einer Koalition mit der Linken in Berlin. Es gebe einen erheblichen Zweifel an der politischen Verlässlichkeit des Landesverbandes, heißt es in einer Erklärung, über die mehrere Medien berichteten.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.