Parteigremien
Grüne und SPD für Koalitionsverhandlungen mit Linkspartei in Berlin

Nach der SPD haben sich auch die Grünen in Berlin für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Linken ausgesprochen. Bei einem kleinen Parteitag stimmten am Abend 43 der 45 Delegierten dafür und zwei dagegen.

    Die Delegierten stimmen bei einer Sitzung des Landesausschusses von Bündnis 90/Die Grünen in Berlin über einen Tagesordnungspunkt ab.
    Abstimmung bei den Grünen in Berlin (dpa / Christophe Gateau)
    Zuvor hatten bereits die Sozialdemokraten dafür gestimmt. Das entschied der Landesvorstand der SPD mit 26 zu drei Stimmen in einer digitalen Sitzung. Die Linke hat ihre Entscheidung für den 31. Oktober angekündigt.

    Grüne und SPD loben Sondierungspapier

    Die Basis für Koalitionsverhandlungen ist das Sondierungspapier, auf das sich die drei Parteien am Wochenende verständigt hatten. Grünen-Fraktionschef Graf sagte, man habe es hinbekommen, dort viele grüne Positionen aufzunehmen. Die SPD-Landesvorsitzenden König und Krach erklärten, man habe einen klaren Auftrag des Landesvorstands erhalten, SPD-Positionen genauso erfolgreich in die Koalitionsverhandlungen wie zuvor in die Sondierungen einzubringen.
    Einige SPD-Bundestagsabgeordnete hatten im Vorfeld vor einer Koalition mit der Berliner Linkspartei gewarnt. Es gebe Zweifel an deren politischer Verlässlichkeit. Für Diskussionen sorgen weiterhin Antisemitismus-Vorwürfe sowie die geplante Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne.
    Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.