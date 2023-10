Der Grünen-Bundesvorsitzende Omid Nouripour (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Mit Blick auf mögliche Verteidigungshilfe aus Deutschland erklärte Nouripour, dies werde sicherlich auch beim heutigen Besuch von Außenministerin Baerbock in Israel zur Sprache kommen. Man werde sich anhören, was die israelischen Freunde benötigten und dann schauen, was man liefern könne.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.