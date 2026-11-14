Ukraine-Friedensgespräche

Der Grünen-Politiker Sergey Lagodinsky (picture alliance / dpa / Michael Matthey)

Lagodinsky sagte im Deutschlandfunk , die EU werde gegeneinander ausgespielt. Wenn die Europäer an Gesprächen teilnähmen, so müssten sie vorher genau über die Ziele und Tagesordnung sprechen. Er kritisierte zudem die Diskussionen innerhalb der EU über die Frage, wer die Union bei künftigen Verhandlungen vertreten dürfe. Für den russischen Präsidenten Putin laufe es gut.

EU einigt sich auf Gesprächsteam

Gestern hatte EU-Ratspräsident Costa nach einem informellen Gipfel in Dublin angekündigt, dass Europa von Spitzen der Europäischen Union und Vertretern der sogenannten Koalition der Willigen repräsentiert werde. Demnach sind Delegierte aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Polen vorgesehen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, Europa werde die Ukraine in kommenden Verhandlungen unterstützen und die eigenen Interessen schützen.

Staaten fordern: Nicht ohne Europa

Zuvor hatten sich rund 40 europäische Staaten in Dublin darauf verständigt, dass über die Ukraine nicht ohne die Ukraine und über Europas Sicherheit nicht ohne die Europäer entschieden werden dürfe. Anlass dieser Erklärung ist die Sorge, dass allein die USA mit den Russen über eine neue europäische Sicherheitsordnung beraten könnten.

Auch der US-Gesandte Kushner hatte betont, ein Abkommen zwischen der Ukraine und Russland sei nur möglich, wenn Europäer mit am Tisch säßen. Deren Teilnahme habe auch Russlands Präsident Putin zugestimmt. Später relativierte Kremlsprecher Peskow diese Aussage und betonte, eine finale Entscheidung stehe noch aus.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.