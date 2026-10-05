Kampf ums Rote Meer

Die Meerengen Bab al Mandad und die Straße von Hormus (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Kadri Suat Celik)

Guterres sagte in New York, er verurteile die Angriffe der islamistischen Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien und rufe alle beteiligten Kriegsparteien zur größten Zurückhaltung auf.

Im Jemen gehen derweil die Streitkräfte der international anerkannten Regierung in einer Großoffensive gegen die Huthi-Miliz vor. Ein Militärsprecher meldete die Einnahme strategisch wichtiger Gebiete an der Meerenge Bab al-Mandab. Einheiten hätten unter anderem den Flughafen der Küstenstadt Dhubab im Südwesten des Landes erobert. Der Ort Dhubab fungiert aufgrund seiner Lage als Kontrollpunkt für den südlichen Zugang zum Roten Meer.

Die Huthi-Miliz kündigte neue Gegenangriffe auf Ziele in Saudi-Arabien an. Die jemenitischen Regierungstruppen werden von Saudi-Arabien unterstützt. Die Huthi-Miliz ist ein Verbündeter des Iran.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.