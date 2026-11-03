Cyberkriminalität

Hackerangriffe auch auf Kühlanlagen in deutschen Supermärkten

Von den Hackerangriffen am Wochenende auf Kühlanlagen in europäischen Supermärkten sind auch deutsche Unternehmen betroffen gewesen. Wie jetzt bekannt wurde, war unter anderem ein Supermarkt im niederbayerischen Reisbach ein Ziel, dessen Kühlanlagen auf bis zu 50 Grad aufgeheizt wurden.