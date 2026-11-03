Cyberkriminalität

Nach Angaben der Geschäftsleitung mussten große Mengen an Lebensmitteln entsorgt werden. Der Westdeutsche Rundfunk berichtete zudem von Cyberattacken auf Läden in Wuppertal, im Ruhrgebiet und im Münsterland.
Gestern waren Angriffe auf Supermärkte unter anderem in Belgien, Schweden, Irland und Estland gemeldet worden. Manipuliert werden bei solchen Attacken in der Regel Kühlregale, die auch über eine Heizung zum Abtauen verfügen.
Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.