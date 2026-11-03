Cyberkriminalität
Hackerangriffe auch auf Kühlanlagen in deutschen Supermärkten

Von den Hackerangriffen am Wochenende auf Kühlanlagen in europäischen Supermärkten sind auch deutsche Unternehmen betroffen gewesen. Wie jetzt bekannt wurde, war unter anderem ein Supermarkt im niederbayerischen Reisbach ein Ziel, dessen Kühlanlagen auf bis zu 50 Grad aufgeheizt wurden.

    Schweden, Sjöbo: Im Supermarkt ICA Kvantum werden die Tiefkühlschränke geleert und Tiefkühlwaren in Einkaufswagen geladen.
    Cyberangriffe auf Supermärkte in mehreren Ländern (Johan Nilsson/TT/TT News Agency)
    Nach Angaben der Geschäftsleitung mussten große Mengen an Lebensmitteln entsorgt werden. Der Westdeutsche Rundfunk berichtete zudem von Cyberattacken auf Läden in Wuppertal, im Ruhrgebiet und im Münsterland.
    Gestern waren Angriffe auf Supermärkte unter anderem in Belgien, Schweden, Irland und Estland gemeldet worden. Manipuliert werden bei solchen Attacken in der Regel Kühlregale, die auch über eine Heizung zum Abtauen verfügen.
    Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.