Juso-Bundeskongress in Bochum: Ex-Arbeitsminister Heil wirbt für seine Kandidatur um den Vorsitz der SPD. (Bernd Thissen / dpa / Bernd Thissen)

Allerdings beschloss der Juso-Kongress, dass die Bundespartei nach dem Willen der SPD-Jugendorganisation künftig von einer Frau geführt werden soll. Die Delegierten nahmen zudem einstimmig einen Leitantrag an, der unter anderem Forderungen nach einer umfassenden Umverteilung enthält.

Zum Beginn des zweiten Kongress-Tages hatte der Juso-Vorsitzende Türmer umfassende Verstaatlichungen in gesellschaftlich wichtigen Bereichen wie Wohnen und Gesundheit gefordert. Türmer sagte, es sei nicht hinnehmbar, dass wesentliche Teile der Gesellschaft nicht mehr der Kontrolle der demokratischen Institutionen unterlägen.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.