Ex-Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (l) will SPD-Chef werden. Kommt es zur Kampfabstimmung gegen seinen niedersächsischen Parteifreund, Bundesfinanzminister Lars Klingbeil? (imago / Bernhard Herrmann )

13 Prozent, 14 Prozent: Auf diesem Niveau liegen die Umfragewerte der SPD. Es sind für die deutsche Sozialdemokratie noch einmal schlechtere Zahlen als bei der letzten Bundestagswahl (16,4 Prozent). Die SPD ist – wieder oder noch immer – in der Krise. Und nach dem Rücktritt von Bärbel Bas sucht die Partei auch zum wiederholten Male in den letzten zehn Jahren eine neue personelle Aufstellung.

SPD-Parteivorsitz: Führungsfrage vor Bundesparteitag in Bremen offen

Bislang ist unklar, wer sich alles beim Bundesparteitag Mitte Januar 2027 in Bremen für den Vorsitz der SPD bewirbt. Offen ist auch, ob es weiter eine Doppelspitze gibt.

Der bisherige Co-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil wartet noch ab. Er war schon beim Parteitag 2025 nur knapp im Amt bestätigt worden. Mecklenburg-Vorpommerns gerade wiedergewählte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig legt sich ebenfalls noch nicht fest. Und der laut den Umfragen populärste Sozialdemokrat, Boris Pistorius, will sich auf sein Amt als Verteidigungsminister konzentrieren.

Der Bundestagsabgeordnete Hubertus Heil hat sich bisher als einziger Politiker eindeutig für eine Kandidatur zum SPD-Parteivorsitz ausgesprochen. Er hat eine lange Karriere in der SPD hinter sich – unter anderem war Heil vor rund 20 Jahren Generalsekretär der Partei.

Als Bundesarbeitsminister setzte er 2022 das Bürgergeld als vermeintlich zentrale sozialpolitische Errungenschaft durch. Mittlerweile spricht Heil im Zusammenhang mit dem Gesetzeswerk von "Fehlern". Das Bürgergeld wurde auf Druck der Union von Schwarz-Rot zur Grundsicherung umgewandelt.

Hubertus Heil und Manuela Schwesig: Neuer Kurs für die Sozialdemokratie?

Der bisher einzige Kandidat Heil will die SPD als "moderne Partei der Arbeit" profilieren. Er verspricht, seine volle Kraft der Partei zu widmen - offenbar eine Spitze gegen Klingbeil. Der Vizekanzler scheint mit dem Regierungsalltag im Kabinett vollauf beschäftigt.

Die Ausgangslage der SPD ist schwierig. Sie steckt in einer oft zerstrittenen Koalition als Juniorpartner der Union. Und dann ist da die AfD, die laut Umfragen massiv ehemalige SPD-Stammwähler aus der Arbeiterschaft in den letzten Jahren zu sich herübergezogen hat - ähnlich wie Rechtsaußen-Parteien in anderen westlichen Demokratien.

Sollte sich Manuela Schwesig, die immer wieder auch als künftige Kanzlerkandidatin gehandelt wird, für eine Bewerbung um den Parteivorsitz entscheiden, könnte sich der Kurs der SPD ändern. Besonders dann, wenn sie allein die SPD führen würde. Schwesig hatte in den letzten Monaten immer wieder deutliche Kritik an Kanzler Friedrich Merz (CDU) und an der Bundesregierung - etwa in der Rentenpolitik - geäußert. Als Parteichefin müsste sie aber stärker verschiedene Strömungen der SPD abdecken.

Landtagswahlen 2027: Bewährungsprobe in alten SPD-Hochburgen

Die Bilanz des Wahljahres 2026 für die SPD: In Baden-Württemberg (SPD-Ergebnis: 5,5 Prozent) und Sachsen-Anhalt (9,3 Prozent) spielen die Genossen politisch nur eine Nebenrolle. In Rheinland-Pfalz verlor die SPD nach 35 Jahren an der Macht das Amt des Ministerpräsidenten und darf nur noch als Juniorpartner mitregieren.

In Berlin wird die stark geschwächte Partei maximal noch als Mehrheitsbeschaffer in einer Dreierkoalition gebraucht. In Mecklenburg-Vorpommern landete die SPD trotz Schwesigs “Die Frau gegen Blau”-Aufholjagd hinter der AfD – kann aber weiterregieren.

2027 wird für die SPD aber ein mindestens ebenso wichtiges Wahljahr wie 2026. Denn in mehreren traditionellen Hochburgen der Partei werden neue Landesparlamente gewählt . In Bremen, im Saarland und in Niedersachsen geht es für die Sozialdemokraten jeweils um den Erhalt der Macht. Gewählt wird auch in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen. Im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW, wo die SPD einst jahrzehntelang regierte, liegt sie in Umfragen weit hinter der seit 2017 regierenden CDU.

Der SPD steht also ein weiteres hartes Wahljahr bevor. Die neue Parteiführung, wie immer sie aussehen wird, dürfte auch an den Wahlergebnissen in den Ländern gemessen werden.

Onlinetext: Martin Teigeler, Quellen: Deutschlandfunk, Agenturen