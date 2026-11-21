Immer wieder machen sich Menschen in Mittelamerika auf den Fußweg in die USA. Viele von ihnen waren bereits dort und wurden von der Trump-Regierung im Rahmen ihres umstrittenen Vorgehens gegen Einwanderer abgeschoben. (AFP / JOSE TORRES)

Die mexikanischen Grenzschutzbehörden ließen rund 250 Menschen von Guatemala aus passieren, wie Nachrichtenagenturen berichteten. Auf einem Banner war "Gott mit uns" zu lesen. Sie seien bereits in den USA gewesen und während der von Präsident Trump vorangetriebenen Razzien der Einwanderungsbehörde ICE ausgewiesen worden, berichteten sie. Nun wollten sie versuchen, erneut ins Land zu gelangen.

In den vergangenen Tagen hatten sich bereits mehrere Gruppen auf den Weg durch Mexiko zur US-Grenze gemacht. Teilweise wurden sie von Sicherheitskräften gestoppt. Trump droht Mexiko mit Strafzöllen, sollte das Land die Menschen nicht aufhalten. Das harte Vorgehen der Trump-Regierung gegen Einwanderer sorgt in den USA für tiefe Verwerfungen in Politik und Gesellschaft.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.