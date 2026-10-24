Sanaa: Ein Mann durchsucht nach Luftangriffen die Trümmer seines Hauses. (picture alliance / AP Photo / Osamah Abdulrahman / Osamah Abdulrahman)

Nahe der Hauptstadt Sanaa starben sieben Personen beim Beschuss einer Zementfabrik, teilte das von den Huthi kontrollierte Gesundheitsministerium mit. Bei einer weiteren Attacke auf ein Wohnhaus soll es zudem drei Tote gegeben haben. Zudem wurde von rund 20 Angriffen auf die Hafenstadt Mokka berichtet. Zu den genauen Opferzahlen gibt es unterschiedliche Angaben. Die Huthi machten Saudi-Arabien für die Luftangriffe verantwortlich. In der Hafenstadt Aden im Süden des Jemen wurden ebenfalls Explosionen gemeldet. Die Stadt ist Sitz der international anerkannten Regierung des Landes, die durch den Krieg mit der Huthi-Miliz aus der Hauptstadt Sanaa vertrieben wurde.

Im Kampf gegen die Huthi wird die Regierung durch eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition unterstützt. Diese gab ihrerseits bekannt, mehrere auf Saudi-Arabien gerichtete ballistische Raketen der Miliz abgewehrt zu haben. - Der saudische Zivilschutz gab kurzzeitig eine Warnung für die Städte Mekka, Dschidda, Janbu und Taif heraus.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.