Das geht aus den Daten des Münchner Ifo-Instituts hervor. Von der Steuersenkung um 17 Cent pro Liter werden nur 14 Cent an Diesel-Fahrer weitergegeben.
Damit wiederholt sich die Erfahrung mit dem ersten Tankrabatt vom Frühjahr. Auch damals blieb die Weitergabe bei Diesel hinter den Erwartungen zurück.
Die Bundesregierung hat den Tankrabatt als Reaktion auf die stark gestiegenen Spritpreise infolge des Nahost-Konflikts wieder eingeführt.
Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.