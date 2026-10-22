Wirtschaft
Ifo: Tankrabatt wirkt bei Benzin - bei Diesel aber nur teilweise

Der neue Tankrabatt kommt bei Benzin fast vollständig bei den Autofahrern an, bei ‌Diesel jedoch nur ⁠zum Teil. ⁠

    Eine Wochenvergleichstabelle der Preise von E10 und Diesel
    Der Benzinpreis gibt nach, aber Diesel bleibt etwas teurer. (ADAC / ADAC)
    Das geht aus den Daten des Münchner Ifo-Instituts hervor. Von der Steuersenkung um 17 Cent pro Liter werden nur 14 Cent an Diesel-Fahrer weitergegeben.
    Damit wiederholt sich die ⁠Erfahrung mit dem ersten Tankrabatt vom Frühjahr. Auch damals blieb die Weitergabe ‌bei Diesel hinter den Erwartungen zurück.
    Die Bundesregierung hat den Tankrabatt als Reaktion auf die stark gestiegenen Spritpreise infolge des Nahost-Konflikts wieder eingeführt.
    Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.