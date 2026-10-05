Fabrikneue VW T-Roc Cabrio warten im Volkswagenwerk Osnabrück auf ihre Verladung (Imago / Chromorange)

Nach Angaben des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts ifo fiel das Stimmungsbarometer für die Branche auf einen Wert von minus 35. Im August lag er noch bei minus 22 Punkten. Ifo-Branchenexpertin Wölfl sagte, die Autoindustrie stecke weiter in der Krise. Die Unternehmen gingen davon aus, dass der Export weiter sinke und auch die Beschäftigung weiter zurückgehe.

Ein Grund für die Schwäche der deutschen Autohersteller ist die wachsende Konkurrenz chinesischer Hersteller vor allem bei Elektrofahrzeugen. In anderen Industriebereichen wie der Elektro- und der Chemieindustrie hatte sich die Stimmung dagegen zuletzt deutlich verbessert.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.