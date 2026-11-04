In den USA finden heute die Zwischenwahlen statt. (Thomas Peipert/AP/dpa)

Während die Wahllokale in den westlichsten Bundesstaaten Alaska und Hawaii erst am Abend unserer Zeit öffneten, wurde die Abstimmung in weiten Teilen von Indiana und Kentucky bereits beendet. Erste Ergebnisse werden im Laufe der Nacht erwartet. In einigen hart umkämpften Bundesstaaten kann es aber auch länger dauern.

Zur Wahl stehen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus sowie rund ein Drittel der insgesamt 100 Sitze im Senat. Die Demokratische Partei hofft auf Mehrheiten in beiden Kongresskammern, die derzeit bei der republikanischen Partei liegen. Sie könnte so die Handlungsmöglichkeiten von US-Präsident Trump einschränken.

Die Abstimmung verlief bislang weitgehend ohne besondere Vorkommnisse. Erstmals setzt das US-Justizministerium in allen 50 Bundesstaaten Wahlbeobachter ein. Trump hatte im Vorfeld immer wieder Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Wahlergebnisse geschürt.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.