Das Kapitol ist der Sitz des US-Kongresses in Washington. (AFP / JEMAL COUNTESS)

Was steht zur Wahl?

Bei den sogenannten Midterms werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus neu besetzt. Im Senat stehen 35 der 100 Sitze zur Wahl. In beiden Kammern haben derzeit die Republikaner eine knappe Mehrheit. Umfragen sehen die Demokraten im Repräsentantenhaus vorne und schließen auch eine neue Senatsmehrheit nicht aus.

Außerdem sind am 3. November in 36 Bundesstaaten Gouverneurswahlen angesetzt, vielerorts finden zusätzlich Regional- und Bürgermeisterwahlen statt.

Was steht auf dem Spiel?

Der Ausgang der Kongresswahlen wird darüber bestimmen, wie frei US-Präsident Trump in den letzten beiden Jahren seiner Amtszeit regieren kann. Ohne eine Mehrheit in beiden Kammern dürfte es schwieriger für ihn werden, innenpolitische Ziele durchzusetzen. Außerdem drohen ihm und seiner Regierung Untersuchungsausschüsse und andere Formen der Machtkontrolle.

Wie lief der Wahlkampf?

Viele Menschen in den USA klagen über die Inflation und insbesondere über hohe Spritpreise. Das hat die Kaufkraft - in den USA spricht man von der "affordability" - in den Zentrum des Wahlkampfs gerückt. Verbunden damit sind die Themen Korruption und der Krieg gegen den Iran. Dieser Krieg, aber auch Trumps Zollpolitik haben die Lebenshaltungskosten steigen lassen. Die Republikaner haben versucht, Einwanderung und Grenzsicherung, aber auch identitäre Themen zu betonen, um die eigene Basis zu mobilisieren.

Bei Wahlen in den USA spielt die Finanzierung durch Spenden eine viel größere Rolle als in Europa. Der laufende Wahlkampf dürfte einen neuen Rekord erreichen. Die BBC berichtet, es seien Spenden im Umfang von ungefähr 12 Milliarden Dollar geflossen. Großspenden gingen vor allem an die Republikaner, alleine Tech-Milliardär Elon Musk soll mehr als 400 Millionen Dollar beigetragen haben.

Wie sind frühere Zwischenwahlen ausgegangen?

In der Vergangenheit hat die Präsidentenpartei bei den Zwischenwahlen fast immer Mandate im Kongress verloren. Die "Midterms" sind die einzige landesweite Möglichkeit, dem Präsidenten ein Zwischenzeugnis oder gar einen Denkzettel auszustellen. Trump hat derzeit schlechte Zustimmungswerte. Er hat sich selbst in den Fokus des Wahlkampfs gerückt: Mehrfach rief er die Menschen auf: "Tut so, als ob ich auf dem Wahlzettel stünde."



Wann gibt es Ergebnisse?

Erste Ergebnisse der "Midterms" werden in der Nacht zum Mittwoch deutscher Zeit erwartet. Ob US-Präsident Trump sie anerkennt, steht auf einem anderen Blatt. Er schürt seit Wochen Zweifel daran, dass die Wahlen in demokratisch regierten Bundesstaaten korrekt ablaufen werden. Beobachter befürchten deshalb, dass er eine Niederlage republikanischer Kandidaten nicht hinnehmen könnte.

Denn auch seine eigene Niederlage gegen Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl 2020 erkennt Trump bis heute nicht an.