Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Der Moskauer Bürgermeister Sobjanin sprach von 542 Drohnen, die in Richtung der Hauptstadt geflogen seien. Der größte Teil von ihnen sei abgeschossen worden. Die russischen Streitkräfte setzten ihrerseits ihre Angriffe auf die Ukraine fort. In der Großstadt Saporischschja im Süden des Landes kam dabei eine Frau ums Leben. Zwei Menschen, darunter ein Kind, wurden verletzt, wie der Chef der Gebietsverwaltung mitteilte. Die Angaben über den Kriegsverlauf lassen sich kaum unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.