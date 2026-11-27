Die Ukraine zu unterstützen, sei für die Stabilität Europas essentiell, meint Bundeskanzler Friedrich Merz. (picture alliance / AP Photo / Marius Burgelman / Marius Burgelman)

Bundeskanzler Friedrich Merz besteht darauf, dass sich künftig alle EU-Mitgliedsstaaten an der Unterstützung der Ukraine beteiligen. Er fordert deshalb, die Hilfen für das von Russland angegriffene Land im EU-Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034 zu verankern. Merz betonte wiederholt, dass Deutschland der größte Unterstützer der Ukraine sei, die Finanzierung Kiews aber gemeinsam geleistet werden müsse.

Einer Umfrage der Körber-Stiftung zufolge spricht sich unterdessen nur noch knapp die Hälfte der Deutschen für weitere Militärhilfen an die Ukraine aus. Im Vorjahr waren es noch 59 Prozent. In Ostdeutschland lehnen mehr als zwei Drittel die militärische Unterstützung der Ukraine ab.

Insgesamt wünscht sich eine deutliche Mehrheit stattdessen von Deutschland und Europa ein stärkeres Engagement für Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine.

Seit fast fünf Jahren verteidigt sich die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg mithilfe internationaler Unterstützung. Die Europäer tragen mittlerweile die Hauptlast. Nach Angaben des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel) haben sie dafür fast 240 Milliarden Euro bereitgestellt.

Doch unter den EU-Mitgliedsstaaten sind die Lasten ungleich verteilt. Die Slowakei, Tschechien und Ungarn beteiligen sich nicht an dem laufenden 90-Milliarden-Euro-Kredit für Kiew. Auch Bulgarien zeigt sich skeptisch gegenüber weiteren Ukraine-Hilfen. Für das kommende Jahr ist ein zusätzliches EU-Darlehen in Höhe von 45 Milliarden Euro veranschlagt.

Politisch heikel: Es stehen 2027 mehrere Wahlen an, unter anderem in Frankreich. Sollte Marine Le Pen vom Rassemblement National Präsidentin werden – worauf die Umfragen hindeuten – könnte sich das Land von den Ukraine-Hilfen zurückziehen. Auch deshalb strebt Merz noch in diesem Jahr eine Einigung beim EU-Budget an, die alle EU-Staaten dazu verpflichtet, sich an der Ukraine-Hilfe zu beteiligen.

Laut IfW Kiel ist Deutschland Europas größter Geber für die Ukraine. Allein die deutsche Militärhilfe beläuft sich demnach auf 56,3 Milliarden Euro. Darin enthalten sind auch künftige Zusagen. Zudem investiert die Bundesregierung massiv in die eigene Verteidigung. Gleichzeitig sind die Lebenshaltungskosten in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.

Die jüngste Umfrage der Körber-Stiftung belegt, dass sich nunmehr eine Mehrheit der Deutschen gegen weitere Militärhilfen für die Ukraine ausspricht. Die Theologin und ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käßmann, sieht sich dadurch bestätigt. Viele machten sich Sorgen um ihr Leben, sagt sie.

Dem Bundeskanzler wirft sie vor, nicht angemessen auf das Unbehagen der Menschen einzugehen und ihnen vielmehr vorzuwerfen, sie verstünden die Lage nicht.

Wir müssen doch jetzt sehen, nach fast fünf Jahren Krieg, dass allein die Antwort mit Militär doch auch nicht die Antwort ist, die diesen Krieg beendet. Theologin Margot Käßmann

Aufrüstung ist für die überzeugte Pazifistin der falsche Weg. Stattdessen sollte Deutschland seine diplomatischen Bemühungen verstärken, so Käßmann.

Erstmals seit Jahren hatte Deutschland im September wieder direkt mit der russischen Seite gesprochen: Außenminister Johann Wadephul traf sich am Rand der UN-Generalversammlung mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow. Dieser äußerte sich anschließend abschätzig über das Gespräch: Es habe nichts Neues gebracht.

Kritik an Ukraine-Hilfen von Rechtsaußen

Aus den Reihen des BSW und von ganz rechts kommt ebenfalls Kritik an den Ukraine-Hilfen. Beide Parteien stimmten in Sachsen-Anhalt für deren Abschaffung. AfD-Anhänger sprachen sich in der Körber-Umfrage mehrheitlich dafür aus, dass sich Deutschland bei internationalen Krisen stärker zurückhalten sollte. Nur elf Prozent der befragten AfD-Anhänger meinen, dass Deutschland militärische Unterstützung für die Ukraine leisten sollte.

Als ein Argument gegen die internationalen Hilfen gilt auch die Korruption, die in der Ukraine noch immer weit verbreitet ist. Mittlerweile wird sie allerdings häufiger aufgedeckt.

Es gab in den vergangenen Monaten zahlreiche Korruptionsskandale. So fanden Journalisten heraus, dass beim Bau von unterirdischen Schulen in der Region Saporischschja mutmaßlich überhöhte Preise abgerechnet wurden. Es gibt Hinweise darauf, dass dabei auch EU-Gelder zweckwidrig verwendet wurden.

Das Geld aus der EU fließt in die Verteidigung und zu einem kleinen Teil in den allgemeinen Staatshaushalt. Außerdem wird es für die Reparatur und den Wiederaufbau von Infrastruktur, insbesondere der Stromversorgung, eingesetzt.

Die Energieinfrastruktur wird täglich von russischen Einheiten aus der Luft angegriffen. Hunderttausende Haushalte sind deshalb immer wieder ohne Strom. Gerade im Winter kann das für die Zivilbevölkerung lebensbedrohlich sein.

Sicherheit Europas

Dank der Unterstützung kann die Ukraine dem russischen Angriffskrieg seit mehr als vier Jahren standhalten. Die Ukraine zu unterstützen, sei im Sinne Europas, betont Bundeskanzler Merz immer wieder.

Beim EU-Haushaltsgipfel am 26. November erklärte er: „Wir tun es, um den Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Und wir tun es auch, um den Menschen in diesem Land zu helfen“. Zudem warnte er vor neuen „Flüchtlingsströmen aus der Ukraine“, wenn der Krieg nicht beendet werde.

Europa müsse die Ukraine so lange unterstützen, bis der Krieg beendet sei, ohne dass Russland ihn für sich entscheide, sagt auch der Europaabgeordnete René Repasi (SPD): „Wir dürfen auch nicht vergessen, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, dann hat das so massive Auswirkungen auf die gesamte Sicherheitsarchitektur in Europa, dass die Auswirkungen noch viel größer sind, als das, was wir derzeit erleben.“

Onlineartikel: Kristina Reymann-Schneider / Quellen: Deutschlandfunk, Agenturen, Destatis, Körber Stiftung, Kiel Institut