Iran-Krieg

Zwischen dem Iran und dem Oman gibt es aktuell weitere Gespräche über die Straße von Hormus. (imago/ Anadolu Agency / Hassan Ghaedi)

Trump sagte dem Sender "Fox News", wenn der Oman den Bemühungen der USA um eine Lösung für die Meerenge in die Quere komme, werde man das Land - Zitat - in Grund und Boden bombardieren. Hintergrund von Trumps Drohung sind die stockenden Verhandlungen zwischen dem Iran und Oman über eine gemeinsame Regelung für die Schifffahrt. Die Gespräche waren im Rahmenabkommen zwischen Washington und Teheran vereinbart worden.

Seit den US-amerikanisch-israelischen Angriffen auf den Iran Ende Februar ist die Straße von Hormus weitgehend blockiert. Der Oman ist keine Kriegspartei und hat wiederholt zwischen den USA und dem Iran vermittelt.

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Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.