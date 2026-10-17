Medienberichte

Der Gründer der indischen "Kakerlaken"-Bewegung, Abhijeet Dipke, bei einer Demonstration in Mumbai im Oktober 2026 (AFP / INDRANIL MUKHERJEE)

Medienberichten zufolge wurde Abhijeet Dipke von der Polizei gestellt, als er ein Haus im Zentrum von Delhi verließ. Die Behörden werfen ihm demnach vor, die öffentliche Ordnung zu gefährden.

Die "Kakerlaken"-Bewegung protestiert seit Wochen gegen eine Überprüfung von Wählerverzeichnissen in Indien. Mehr als 130 Datensätze sollen bereits gelöscht worden sein, weil sie angeblich doppelt waren oder nicht wahlberechtigte Personen betrafen. Die "Kakerlaken"-Bewegung bezweifelt das. Sie befürchtet, dass Millionen Menschen um ihr Wahlrecht gebracht werden könnten.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.