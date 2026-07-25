In Neu Delhi in Indien protestierten Aktivisten und Mitglieder der Kakerlaken-Partei über Wochen gegen Bildungsminister Pradhan und Premierminister Modi. (AFP / MANAN VATSYAYANA)

Die Regierung habe alle ihre Forderungen akzeptiert, sagte ein Sprecher nach einem Treffen mit Regierungsvertretern. Die Demonstranten würden aufgefordert, sich zurückzuziehen und friedlich nach Hause zu gehen.

Indiens Bildungsminister Pradhan hatte heute seinen Rücktritt verkündet. Tausende Demonstranten brachen nach Bekanntwerden der Nachricht in Jubel aus. Sie machten ihn politisch verantwortlich für einen Skandal um einen Aufnahmetest für das Medizinstudium. Weil Prüfungsaufgaben vorher bekannt geworden waren, mussten mehr als zwei Millionen Bewerber den Test wiederholen.

Die Kakerlaken-Bewegung fordert mehr Arbeitsplätze und Chancen für junge Menschen und kritisiert den Regierungsstil von Premierminister Modi als zunehmend autoritär. Während der Proteste kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.