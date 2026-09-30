Reformdebatte

Der Spardruck sei überall zu spüren, sagte Ricardo Lange im Deutschlandfunk. Den Menschen könne man nicht mehr die Pflege zuteil werden lassen, die sie benötigten. Lange sprach in diesem Zusammenhang von einem Verrat an der Menschlichkeit. An die Politik richtete der Intensivpfleger den dringenden Appell, von Lippenbekenntnissen abzusehen und an den vom damaligen Bundesgesundheitsminister Spahn in der Coronapandemie eingeführten Personaluntergrenzen unbedingt festzuhalten. Auch müssten die damals entnommenen 5 Milliarden Euro den Pflegekassen zurückgezahlt werden. Das würde das System spürbar entlasten.
Lange warnte zudem davor, Pflege als reinen Kostenfaktor zu betrachten. Sie sei in erster Linie dazu da, präventiv Folgeerkrankungen zu verhindern und die Gesundung des Patienten zu gewährleisten. Gute Pflege entlaste das Gesundheitssystem, erklärte Lange.
Diese Nachricht wurde am 30.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.