Der Internationale Gerichtshof macht Myanmar für Völkermord an den Rohingya verantwortlich. (picture alliance/ANP/Jeroen Jumelet)

Es ist das erste Mal, dass das höchste UNO-Gericht die Verantwortung eines Landes für Völkermord feststellt. Der Gerichtshof verwies darauf, dass bei der Militäroffensive in dem südostasiatischen Land im Jahr 2017 rund zehntausend Menschen getötet worden seien. Dies gehe aus den vorliegenden Beweisen hervor. Ausmaß und Art der Militäraktion ließen als einzige Schlussfolgerung nur die Genozidabsicht zu.

Klage von Gambia - Verfahren geht auf Bericht der UNO zurück

Das Verfahren angestrengt hatte Gambia. Die Vorwürfe des westafrikanischen Staates stützten sich im Wesentlichen auf einen Untersuchungsbericht der Vereinten Nationen. Darin beschuldigen UNO-Ermittler Myanmars Armee des Völkermordes sowie der Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Myanmar verteidigt die Militäroffensive als rechtmäßigen Einsatz zur Terrorismusbekämpfung und weist den Völkermordvorwurf zurück.

Rund eine Million Rohingya harren in Bangladesch aus

Die Militäroffensive führte zur Flucht von rund 750.000 Rohingya ins Nachbarland Bangladesch. Dort leben bis heute rund eine Million Angehörige der Minderheit unter katastrophalen Bedingungen und ohne Aussicht auf eine Rückkehr in eine sichere Heimat.

Amnesty International: "Durchbruch für Schutz vor Genozid"

Amnesty International teilte in einer ersten Reaktion mit, das Urteil sei ein Durchbruch für den Schutz vor Genozid. Die Generalsekretärin der Organisation in Deutschland, Julia Duchrow, erklärte, das Urteil stärke die Opfer und bedeute Hoffnung für alle, die akut von Völkermord bedroht sind. Zitat: "Es ist ein deutlicher Appell an die Verpflichtung der internationalen Gemeinschaft, Völkermorde weltweit zu verhindern."

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.