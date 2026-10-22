Bekanntgabe in Straßburg

Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag erhält den Sacharow-Preis. (picture alliance / ANP / Remko de Waal)

Mit dem Sacharow-Preis zeichnet das Parlament seit 1988 Persönlichkeiten und Institutionen aus, die sich besonders für Menschenrechte und den Schutz von Minderheiten, für die Achtung des Völkerrechts und für Demokratie einsetzen.

Zu den Aufgaben des Internationalen Strafgerichtshofs im niederländischen Den Haag gehört die Verfolgung von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Genoziden. Der Strafgerichtshof und seine Beamten stehen vermehrt unter Druck. Die US-Regierung verhängte Sanktionen und kündigte an, das Gericht vom internationalen Finanzsystem abzuschneiden.

Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert. Die Verleihung findet am 16. Dezember in Straßburg statt.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.