Die US-Bürger hätten "Nein zum Krieg" gesagt, schrieb der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf im Onlinedienst X. Ghalibaf ist auch Chefunterhändler bei den Gesprächen mit den USA. Die chinesische Führung äußerte sich nur zurückhaltend. Die Zwischenwahlen seien eine innere Angelegenheit der Vereinigten Staaten, erklärte eine Außenamtssprecherin in Peking.
Bundesverteidigungsminister Pistorius gratulierte den US-Demokraten zu einem, wie er sagte, "historischen Sieg" im Kongress. Die US-Regierung bleibe aber dieselbe, und Deutschland werde mit ihr weiterhin vertrauensvoll zusammenarbeiten, betonte der SPD-Politiker. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen erklärte im Deutschlandfunk, der Kongress in Washington werde künftig etwa eine weitere Eskalation im Konflikt mit dem Iran nicht mittragen . Die Vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Brantner, sprach von einem fatastischen Sieg für die Demokraten. Dagegen wertete der AfD-Außenpolitiker Frohnmaier die Niederlage der US-Republikaner als Rückschlag. Seine Partei teile mit den Republikanern große weltanschauliche Schnittmengen und Zielsetzungen, sagte Frohnmaier zur Begründung.
Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.