Newsblog zu den US-"Midterms"

Bundesverteidigungsminister Pistorius spricht auf der Berliner Sicherheitskonferenz. (Sebastian Gollnow/dpa)

Mittwoch, 4. November

+++ Der Iran hat nach den US-Wahlen vor einer Ausweitung des Kriegs bei neuen US-Angriffen gewarnt.

Der Oberste Führer des Landes, Modschtaba Chamenei, erklärte, "sollten solche Aggressionen sich wiederholen, wird sein Ausmaß viel größer werden". Zugleich tat er Hoffnungen auf einen Kurswechsel in der US-Politik nach der deutlichen Niederlage für Präsident Donald Trump als Irrtum ab. Wer nach der US-Wahl die Hoffnung hege, "dass sich das Verhalten des Hegemonie-Systems durch parteiliche oder fraktionelle Verschiebungen ändern könnte", oder wer glaube, "dass Zugeständnisse an die Vereinigten Staaten sie von Feindseligkeiten gegenüber der iranischen Nation abbringen", irre sich "zutiefst", erklärte Chamenei.

+++ US-Präsident Trump hat den oppositionellen Demokraten zu ihrem Sieg bei den Zwischenwahlen gratuliert.

Gleichzeitig signalisierte er eine gewisse Kooperationsbereitschaft. Trump sagte dem Online-Portal "Politico", er wolle in den kommenden zwei Jahren nicht nur dasitzen und gegen alles ein Veto einlegen. Im Sender Fox News hatte er zunächst erklärt, er werde "wahnsinnige" Gesetzesvorlagen der Demokraten verhindern.

Ein Veto des Präsidenten kann nur durch eine Zweidrittelmehrheit in Senat und Repräsentantenhaus überstimmt werden. Darüber verfügen die Demokraten auch nach den Zwischenwahlen nicht. Sie können die Handlungsmöglichkeiten des Präsidenten aber erheblich einschränken

+++ Die Bundesregierung will den Ausgang der US-Zwischenwahlen nicht bewerten.

Ein Regierungssprecher sagte in Berlin, man werde die enge Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten fortsetzen, auch wenn es jetzt zu einer anderen Konstellation in den beiden Kammern komme. Es sei zu früh, um die Auswirkungen der Wahlen abschätzen zu können.

+++ Bundesverteidigungsminister Pistorius hat den US-Demokraten zu den Ergebnissen der Zwischenwahlen "von Herzen" gratuliert.

"Es ist ein historischer Sieg für die Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat", sagte der SPD-Politiker auf der Berliner Sicherheitskonferenz BSC. Für die Bundesregierung bedeute dies, auch weiterhin mit der US-Regierung von Präsident Trump vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Aber man werde genauso wie in der Vergangenheit auch engen Kontakt zu den Demokraten suchen, betonte Pistorius weiter.

+++ Das ZEW – das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim - rechnet damit, dass die Unsicherheit über den handelspolitischen Kurs der USA hoch bleibt.

Ohne Mehrheit im Repräsentantenhaus und Senat dürfte der Präsident versuchen, seine politische Agenda verstärkt über die Handels- und Außenpolitik voranzutreiben, heißt es in einer Mitteilung. Es wäre zudem ein Irrtum, von einer demokratischen Mehrheit eine grundlegende Rückkehr der USA zum Freihandel zu erwarten. Die protektionistische Ausrichtung der Wirtschaftspolitik sei keine Besonderheit der Trump-Regierung.

+++ Das Ergebnis der US-Zwischenwahl stößt in Deutschland auf ein unterschiedliches Echo.

Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Hakverdi, erwartet in beiden Kammern des Washingtoner Kongresses eine Änderung der politischen Dynamik. Zugleich schränkte Hakverdi ein, Trump habe als amerikanischer Präsident eine verfassungsrechtlich starke Stellung. Das gelte vor allem für die Außenpolitik.

Der CDU-Außenpolitiker Röttgen hofft in diesem Bereich auf eine Mäßigung. So werde der Kongress etwa eine weitere Eskalation im Konflikt mit dem Iran oder die Übernahme russischer Forderungen gegenüber der Ukraine durch Trump nicht mittragen, sagte Röttgen im Deutschlandfunk

Die Vorsitzende der Bündnis-Grünen, Brantner, sprach von einem fantastischen Sieg für die Demokraten. Bei der Wahl sei ein Stoppschild gegen US-Präsident Trump gezeigt worden, betonte sie im RBB-Hörfunk.

Der AfD-Außenpolitiker Frohnmaier wertete die Niederlage der US-Republikaner bei den Kongresswahlen als Rückschlag. "Mit den Republikanern teilen wir große weltanschauliche Schnittmengen und Zielsetzungen", sagte der außenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion der Nachrichtenagentur AFP.

+++ Der ehemalige demokratische US-Präsident Obama hat seine Partei zur Geschlossenheit aufgerufen.

Das amerikanische Volk habe eine klare Botschaft gesendet, schreibt Obama auf X. Es wolle eine Politik, die die Menschen zusammenbringe anstatt sie zu spalten. Die Amerikaner forderten von ihren Führungskräften konkrete Lösungen für die Herausforderungen. Ungeachtet der noch zweijährigen Amtszeit der US-Regierung unter Präsident Trump rief Obama die Demokraten dazu auf, dort, wo sie die Macht dazu hätten, Veränderungen herbeizuführen, um weiteren Schaden abzuwenden.

+++ Im umkämpften Bundesstaat Michigan haben die Demokraten Hochrechnungen zufolge ihren Senatssitz verteidigt.

Ihr linker Kandidat Abdul El-Sayed entschied die Wahl für sich und wird der erste muslimische Senator der Vereinigten Staaten, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldete. Er setzte sich gegen den republikanischen Kandidaten Mike Rogers durch.

Das Rennen in dem nördlichen Bundesstaat galt landesweit als eines der spannendsten. Es wurde auch als Test dafür verstanden, inwiefern linke Vertreter der Demokraten in sogenannten Swing States Chancen auf Wahlerfolge haben. Damit sind Bundesstaaten gemeint, in denen mal Republikaner, mal Demokraten die Mehrheit holen.

+++ Der deutsch-amerikanische Professor an der Universität von Michigan, Rüdiger Bachmann, sieht die wirtschaftliche Lage in den USA als ein Grund für die Verluste der Republikaner.

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Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.