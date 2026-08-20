Außenminister Araghtschi erklärte, Trump wolle nur von den wirtschaftlichen Problemen im eigenen Land ablenken. Dies werde zu einer weiteren Niederlage der USA führen. Zudem hieß es aus Teheran, man sei mittlerweile sehr versiert darin, Sanktionen zu umgehen.
Der Nahostexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Perthes, sieht die iranische Führung jedoch unter Druck. Das Regime brauche wirtschaftlich zusätzlichen Spielraum, um die Bevölkerung bei der Stange zu halten, sagte Perthes im Deutschlandfunk.
US-Präsident Trump hatte dem Iran mit einem "beispiellosen Wirtschaftskrieg" gedroht. Wörtlich verwendete er den Begriff "wirtschaftlicher D-Day" und drohte zugleich allen Ländern mit ökonomischen Konsequenzen, die weiter mit dem Iran zusammenarbeiten.
Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.