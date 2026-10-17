Straße von Hormus. (Archivbild) (imago / StockTrek Images)

An Bord habe es eine Explosion und einen Brand gegeben, berichten iranische Medien. Das Schiff sei auf einer von Teheran nicht genehmigten Route unterwegs gewesen. Es soll mehr als zwei Millionen Barrel Rohöl transportieren.

Einen weiteren Vorfall gab es rund 70 Seemeilen nordöstlich vor der Küste Saudi-Arabiens. Wie die britische Schifffahrtsbehörde UKMTO mitteilte, wurde dort ein Tanker von einem Geschoss getroffen. Alle Besatzungsmitglieder seien in Sicherheit gebracht worden, hieß es weiter.

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.