Streit um Wehrpflicht

Massenfestnahme ultraorthodoxer Wehrdienstverweigerer in Israel (Ohad Zwigenberg/AP/dpa)

Die Militärpolizei ergriff sie nach ihrer Rückkehr von einer USA-Reise am Flughafen von Tel Aviv. Es handelt sich nach Angaben des Armeesenders um Mitglieder der ultraorthodoxen Chabad-Bewegung. Die Festgenommenen wurden demnach zu einem Rekrutierungszentrum gebracht und sollen sich dort zum Militärdienst melden. Wer sich weigert, soll vor Gericht gestellt und in ein Militärgefängnis gebracht werden.

Laut einem Bericht der Zeitung "Times of Israel" kritisierte der israelische Ministerpräsident Netanjahu die Festnahmen. Er ist in seiner Regierung auf die Unterstützung der strengreligiösen Parteien angewiesen; demnächst wird ein neues Parlament gewählt.

Die Wehrpflicht für streng religiöse Juden sorgt seit langem für Streit in Israel. Die Armee dringt angesichts des anhaltenden Mangels an Kampfsoldaten auf deren Einberufung, während ultraorthodoxe Parteien einen Militärdienst für ihre Glaubensgemeinschaft ablehnen.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.