Am Gedenkort des Nova-Musikfestivals im Süden des Landes hielten die Anwesenden eine Schweigeminute ab. Allein dort waren 370 Menschen getötet und zahlreiche Geiseln genommen worden. Landesweit sind heute mehrere Gedenkveranstaltungen geplant.
Am 7. Oktober 2023 hatten Kämpfer der Hamas rund 1.200 Menschen getötet, 251 waren in den Gazastreifen verschleppt worden. Der terroristische Überfall löste den Gaza-Krieg aus. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen beziffert die Zahl der Opfer israelischer Angriffe auf mehr als 74.000.
Bundeskanzler Merz erinnerte an die Opfer des Terrorangriffs der Hamas. Er hoffe, dass der tiefe Schmerz und die Wunden heilen könnten, die diese monströsen und barbarischen Taten geschlagen hätten, erklärte er.
Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.