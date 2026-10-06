Jahrestag des Hamas-Terroranschlags

Bundeskanzler Friedrich Merz (picture alliance / photothek.de / Amrei Schulz)

Die israelischen Freunde könnten auf den deutschen Einsatz zählen, damit sich ein solches Verbrechen niemals wiederhole. Zudem bekräftigte der Bundeskanzler, die Regierung werde Antisemitismus konsequent bekämpfen. Jüdinnen und Juden müssten in ganz Deutschland ohne Angst leben können. Man trete denen entgegen, die das Existenzrecht Israels in Frage stellten.

Merz: Frieden durch Gründung eines palästinensischen Staates an der Seite Israels

Am 7. Oktober 2023 hatten Kämpfer der Hamas rund 1.200 Menschen getötet, 251 waren in den Gazastreifen verschleppt worden. Der terroristische Überfall löste den Gaza-Krieg aus. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen beziffert die Zahl der Opfer israelischer Angriffe auf mehr als 74.000.

Zur Situation in Gaza erklärte Merz, es brauche nun das Fundament einer neuen Ordnung, in der Israelis, Palästinenser und ihre Nachbarn in Frieden und Sicherheit leben könnten. Als Lösungsweg nannte er die Gründung eines palästinensischen Staates an der Seite Israels.

In vielen deutschen Städten wird mit Gedenkveranstaltungen der Opfer des Überfalls gedacht. Außerdem gibt es Demonstrationen gegen das militärische Vorgehen Israels als Reaktion auf das Massaker.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.