Nach tödlichem Angriff

Israelische Streitkräfte in Hebron im Westjordanland bei einem "Anti-Terror-Einsatz". (dpa / Anadolu / Mamoun Wazwaz)

Sicherheitskräfte gingen im Raum Hebron vor, um terroristische Infrastruktur zu lokalisieren und zu zerschlagen. Die Offensive werde voraussichtlich mehrere Tage dauern.

Die Lage im Westjordanland ist seit Längerem angespannt. Dort leben etwa drei Millionen Palästinenser und mehr als 500.000 Israelis, deren Siedlungen nach dem Völkerrecht zumeist illegal errichtet wurden. Hebron ist in einen palästinensisch verwalteten und einen von der israelischen Armee kontrollierten Teil aufgeteilt. Zuletzt verschärften Siedlerangriffe auf palästinensische Olivenbauern die Spannungen.

Am Dienstag wird in Israel ein neues Parlament gewählt. Der Konflikt mit den Palästinensern ist ein wichtiges Wahlkampfthema.

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Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.