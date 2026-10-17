Westjordanland

Israelische Siedler haben erneut in mehreren Dörfern des Westjordanlands Palästinenser angegriffen. (Leo Correa / AP / dpa / Leo Correa)

Unter Berufung auf Augenzeugen meldet das israelische Armeeradio, dass sieben maskierte Männer ein Diplomatenfahrzeug nahe der Ortschaft Taibe umstellt hätten. Sie hätten Ausweise verlangt und eine Scheibe des Pkw zertrümmert. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie ein Diplomat am Boden liegt. Die Armee äußerte sich bislang nicht zu dem Vorfall.

Am Freitag war die US-Fotografin Levine von der Washington Post bei einem Angriff israelischer Siedlern verletzt worden. Zudem attackierten zahlreiche maskierte Männer palästinensische Dorfbewohner. Israels Ministerpräsident Netanjahu erklärte, die Umstände würden untersucht.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.