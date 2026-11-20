Demonstrationen unter anderem von "Gen Z regelt" (Sina Schuldt / dpa / Sina Schuldt)

Allein in Nordrhein-Westfalen werden Proteste in mindestens 26 Kommunen erwartet. In Köln hat die Gruppe "Gen Z regelt" bis zu 10.000 Teilnehmer angemeldet. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. In Frankfurt am Main versammelten sich laut Polizei zunächst etwa 600 junge Menschen zu einem "Schulstreik gegen Wehrpflicht", zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. In Berlin hat die Bundesschülerkonferenz für den Nachmittag zu einer Demonstration vor dem Brandenburger Tor aufgerufen.

Bereits Ende Oktober hatte es vielerorts Proteste der Gruppe "Gen Z regelt" gegeben. Zehntausende waren friedlich auf die Straße gegangen. In einigen Städten kam es allerdings im Anschluss zu gewaltsamen Ausschreitungen. Betroffen waren insbesondere Frankfurt und Köln.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.