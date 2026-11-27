Er sagte dem Portal web.de, kein Mensch wisse, wofür die SPD stehe. Es brauche wieder mutige Ansätze, um echte gesellschaftliche Veränderung zu bewirken. Die Sozialdemokratie müsse wieder offen die großen Verteilungsfragen stellen. Mit Blick auf die Arbeit in der Bundesregierung wandte sich Türmer wörtlich gegen einen "diffusen Mitte-Kurs", betonte aber zugleich, die Koalition mit der Union nicht infrage zu stellen.
Die Jusos kommen am Nachmittag in Bochum zu ihrem dreitägigen Bundeskongress zusammen.
Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.