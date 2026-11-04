Kaja Kallas, EU-Außenbeauftragte und Vizepräsidentin der Europäischen Kommission (picture alliance / dts-Agentur / dts Nachrichtenagentur GmbH)

Kallas sagte in Brüssel, sie hoffe, dass der künftige Kongress die Ukraine weiterhin unterstützen und außerdem mehr auf Moskau einwirken werde. Europa und die USA seien gemeinsam viel stärker, wenn es darum gehe, Russland zur Beendigung des Krieges zu drängen.

Der SPD-Vorsitzende Klingbeil regte neue Kontakte zu US-Parlamentariern an. Mit den Demokraten und den vernünftigen Kräften auf republikanischer Seite müsse man jetzt über eine Handelspolitik ohne Zollbelastung, ein Ende des Iran- und des Ukraine-Krieges sowie die Wiederherstellung der Energiesicherheit sprechen, sagte Klingbeil in Berlin.

Bei den Kongresswahlen konnten die oppositionellen Demokraten die Mehrheit sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat erringen. Trump erkannte das Ergebnis an, gratulierte der Partei bereits und signalisierte ihr für seine weitere Amtszeit eine gewisse Kooperationsbereitschaft.

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Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.