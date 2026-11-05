Altersvorsorge

Pascal Reddig (CDU). (Archivbild) (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Die Kapitalrente brauche ein Gesetz, keine Absichtserklärung , sagte er dem Handelsblatt. Sie gehöre gemeinsam mit den weiteren Empfehlungen der Rentenkommission verbindlich in ein Gesetzespaket. Technische Details könnten später geregelt werden, Grundsatzentscheidungen dürften nicht aufgeschoben werden.

Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Schmidt indes verteidigte die Verschiebung der Kapitalrente auf das kommende Jahr. Schnelligkeit sei wichtig, bei einem solchen Generationenprojekt gehe jedoch Gründlichkeit vor. Es müssten ein Kapitalfonds aufgebaut, Anlageregeln festgelegt und geeignete Aufsichtsstrukturen geschaffen werden. Zudem seien Anpassungen bei den Verfahren der Rentenversicherung nötig, damit Beiträge, Anwartschaften und spätere Leistungen rechtssicher verwaltet werden könnten. All dies müsse zuverlässig, transparent und im Interesse der Versicherten geschehen.

Bundeskanzler Merz hatte zu Wochenbeginn erklärt, die große Rentenreform in den wesentlichen Teilen noch vor Weihnachten im Kabinett verabschieden zu wollen. Für den kapitalgedeckten Teil jedoch würden zunächst nur Eckpunkte festgelegt.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.