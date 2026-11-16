Der in Düsseldorf ansässige Dachverband von 17 katholischen Jugendverbänden rief Missbrauchsbetroffene sowie Zeuginnen und Zeugen dazu auf, sich für die unabhängige Studie zu melden. Untersucht wird der Zeitraum von 1945 bis 2025.
Zum Bund der Deutschen Katholischen Jugend gehören zum Beispiel die Kolpingjugend, die KJG und die Pfadfinderschaft St. Georg. In dem Dachverband sind bundesweit rund 660.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene organisiert.
Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.