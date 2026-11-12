Es müsse stärker ins Bewusstsein aller Fachkräfte im medizinischen Bereich dringen, dass es auch dort zu Übergriffen kommen könne, erklärte Kommissionsmitglied Ulrike Hoffmann. Sie rief betroffene Familien dazu auf, Kontakt aufzunehmen. Die Kommission gehe mit solchen Hinweisen vertraulich um. Die Fälle würden analysiert, um unter anderem zu klären, welche Täterstrategien angewendet worden seien. Man wolle herausfinden, was künftig besser gemacht werden könne, um Kinder und Jugendliche zu schützen. Laut der Kommission gibt es bislang nur wenige Studien und Berichte von Betroffenen zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Arztpraxen und Kliniken.
Hintergrund ist der laufende Strafprozess gegen einen Kinderarzt in Brandenburg. Gestern hatte zudem die bayerische Landesregierung von "erschreckend hohen"
Zahlen und einem "anhaltend traurigen Trend" bei Kindesmissbrauch und Kinderpornografie im Allgemeinen gesprochen.
Zahlen und einem "anhaltend traurigen Trend" bei Kindesmissbrauch und Kinderpornografie im Allgemeinen gesprochen.
Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.