Der Bundesfinanzminister und SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil (Michael Kappeler/dpa)

Der SPD-Vorsitzende sagte dem Sender Sat.1, er ‌stehe zur Solidarität mit Israel, ⁠aber nicht mit Ministern, die ⁠sich menschenverachtend äußerten. Auch Bundesaußenminister Wadephul prüfe derzeit deutsche Sanktionen gegen Ben-Gvir, sagte Klingbeil.

Ben-Gvir hatte in einem Podcast gefordert, dass im Gazastreifen jeden Tag 30 bis 40 Palästinenser getötet werden sollten. Er sagte, dort gebe es Menschen, die es nicht verdient hätten zu leben. Die Äußerungen stießen auch beim Zentralrat der Juden in Deutschland auf scharfe Kritik.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.