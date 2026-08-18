"Tötungen" im Gazastreifen

Es zeige die Gefahr, die von rechtsradikalen Kräften ausgehe. Die Aussagen stünden diametral zu jüdischen Werten und schadeten Israels Ansehen.
Ben-Gvir hatte unter anderem gesagt, es gebe im Gazastreifen Menschen, die es nicht verdient hätten, zu leben. Auch innerhalb der deutschen Politik löste er damit parteiübergreifend Empörung aus. Der CDU-Politiker Hardt forderte Sanktionen gegen Ben-Gvir. Die Linken-Politikerin Reisner rief die Bundesregierung auf, alle Waffenexporte nach Israel zu stoppen. Auch Vertreter von SPD, Grünen und AfD äußerten Kritik.
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Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.