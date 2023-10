Krieg im Nahen Osten

Nach dem Angriff auf Israel soll Notstandsregierung in Kraft treten. (IMAGO/Xinhua/Chen Junqing)

Ohne Ausnahme gebe es Unterstützung für dieses Vorhaben; der Regierungschef werde autorisiert, sich dafür einzusetzen.

Nach Aussage der Vereinten Nationen widerspricht die von Israel verhängte vollständige Abriegelung des palästinenischen Gazastreifens internationalem Recht. Es verbiete, Menschen das vorzuenthalten, was sie zum Überleben benötigten, hieß es. Zudem forderte die Weltgesundheitsorganisation einen humanitären Korridor zur Versorgung der Zivilbevölkerung.

Die Hamas hatte am Samstag damit begonnen, Raketen in großem Umfang auf Israel abzufeuern, gleichzeitig drangen hunderte Kämpfer in den Süden Israels ein und töteten Zivilisten und Soldaten. Die Zahl der Toten stieg inzwischen auf mehr als 900 auf israelischer und mehr als 680 auf palästinensischer Seite im Gazastreifen, den Israel als Vergeltung aus der Luft angriff. Tausende weitere Menschen wurden auf beiden Seiten verletzt.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.